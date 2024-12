Estêvão fala em "sonho realizado" com gol no Mineirão e exalta Palmeiras: "Orgulhoso desse time"

Estêvão foi o autor do gol da virada do Palmeiras, por 2 a 1, sobre o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. Com esse resultado, o Alviverde ainda não perdeu a esperança de conquistar o Brasileiro, apesar da vantagem do Botafogo, na liderança. Estêvão celebrou o tento em um palco especial para ele.

"Independente de qualquer coisa, estou muito orgulhoso desse time. A gente luta cada minuto. Como o Abel fala, todos jogos são finais. Hoje, conseguimos sair com vitória. Foi importante e vamos seguir nosso campeonato porque ainda tem um jogo", disse ao Premiere.

Antes de ir para as categorias de base do Palmeiras, Estêvão jogava no Cruzeiro. Ele revelou o sonho de fazer um gol nesse estádio, onde assistia aos jogos. O estádio também é palco onde Estêvão estreou pelo time profissional do Verdão, na última rodada do Brasileirão de 2023.