Com pênalti desperdiçado, Fortaleza é superado pelo já rebaixado Atlético-GO no Brasileirão

Nesta quarta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza visitou o Atlético-GO no Estádio Antonio Accioly e, com pênalti desperdiçado por Lucero, perdeu por 3 a 1. O gol do Leão foi marcado por Tomás Cardona, enquanto Derek, Emmanuel Brítez (contra) e Alejo Cruz garantiram a vitória dos mandantes.

Com o resultado, o Fortaleza completou o quinto jogo sem vencer e ficou estacionado com os mesmos pontos 65 pontos, na quinta posição. Do outro lado, o Atlético-GO, já rebaixado, deixou a lanterna e chegou aos 30 somados. No entanto, o Cuiabá, que ocupa agora a última posição, com os mesmos 30, encara o Fluminense nesta quinta-feira.

O Fortaleza retorna aos gramados no próximo domingo, diante do Internacional, pela última rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no castelão. Do outro lado, o Atlético-GO encara o Bahia, na Fonte Nova. A partida acontece às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.