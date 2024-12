Com destaque de brasileiros, Kawasaki Frontale goleia pela Liga dos Campeões da Ásia

Dois jogos movimentaram a sexta rodada da Liga dos Campeões da Ásia, nesta quarta-feira. O Kawasaki Frontale, do Japão, recebeu o Shandong Taishan, da China. No Estádio Todoroki Athletics, o time da casa venceu por 4 a 0, com gols dos brasileiros Marcinho e Jesiel.

Com o resultado, o Kawasaki Frontale foi aos 12 pontos e segue na 4ª posição do grupo Leste. Por outro lado, o Shandong Taishan permanece com sete tentos, mas cai para a 10ª colocação, ficando de fora da zona de classificação para a próxima fase.

O Kawasaki Frontale volta a campo neste domingo, às 2 horas (de Brasília), quando recebe o Fukuoka, pela 38ª rodada do Campeonato Japonês, no Estádio Todoroki Athletics. O Shandong Taishan encara o Gwangiu, da Coreia do Sul, somente no dia 11 de fevereiro de 2025, às 9 horas, pela sétima rodada da Liga dos Campeões da Ásia, no Jinan Olympic Sports Center.