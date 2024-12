Augusto Melo fala sobre chance de sofrer impeachment: "Só Deus me tira do Corinthians"

O presidente conseguiu uma liminar na última segunda-feira, pouco antes do início da votação de impeachment no Conselho Deliberativo. A decisão foi muito comemorada por conselheiros aliados de Augusto e torcedores que estavam do lado de fora do Parque São Jorge. Augusto Melo, inclusive, comemorou a suspensão da reunião do lado de fora do clube junto com os corintianos presentes.

Inicialmente, a Justiça negou o pedido de suspensão da votação, mas Augusto recorreu da decisão. O mandatário alega que que Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube e responsável por reger os processos internos, teria descumprido o estatuto corintiano para marcar a reunião extraordinária que vai decidir o futuro do mandatário.

Além deste processo de votação de impeachment, um novo pedido de destituição de Augusto Melo foi protocolado no Conselheiro Deliberativo no último sábado. O requerimento, desta vez enviado ao CD pelo Conselho de Orientação, já foi encaminhado para a Comissão de Ética.

Diferentemente do requerimento que teve a votação suspensa, a solicitação do Cori não depende de investigação. Ela é baseada em dados técnicos e números apresentados no último relatório do órgão sobre as demonstrações financeiras do primeiro semestre da gestão.

Questionado sobre a acusação de "gestão temerária" do Cori, Augusto disse que "tem muita coisa orquestrada" e que tudo ainda será esclarecido.

"Não tem nada disso, isso aí meu jurídico, financeiro, auditoria vão explicar tudo melhor, não tem nada disso. Pegamos um clube sem um real no caixa, sem clube de futebol. O jurídico depois fala melhor, vamos entregar um relatório para ser apresentado no dia 9, no Conselho", comentou o presidente.