Arsenal bate Manchester United em casa e engata terceira vitória seguida na Premier League

A Premier League segue a todo vapor. Nesta quarta-feira, o Arsenal bateu o Manchester United, por 2 a 0, no Emirates Stadium, pela 14ª rodada. Em duas cobranças de escanteio, Timber e Saliba anotaram os gols dos Gunners.

Com o resultado, o Arsenal somou a terceira vitória consecutiva no Inglês. O time de Mikel Arteta ocupa a terceira colocação, agora com 28 pontos - mesma pontuação do vice-líder Chelsea, que leva a melhor no saldo de gols. Do outro lado, o Manchester United segue com 19 pontos e figura na 11ª posição. Essa foi a primeira derrota de Ruben Amorim no comando da equipe.

Os dois clubes, agora, retornam a campo pela 15ª rodada da Premier League. O Manchester United encara o Nottingham Forest neste sábado, às 14h30 (de Brasília), no Old Trafford. Já o Arsenal visita o Fulham neste domingo, às 11h, no Craven Cottage.