Milan atropela Sassuolo e avança às quartas de final da Copa da Itália

Nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa da Itália, o Milan recebeu o Sassuolo no Estádio Giuseppe Meazza e goleou por 6 a 1. Os tentos do triunfo foram anotados por Samuel Chukwueze (2), Tijjani Reijnders, Rafael Leão, Davide Calabria e Tammy Abraham, enquanto Samuele Mulattieri fez o único dos visitantes.

Com o resultado positivo, o time comandado por Paulo Fonseca avançou às quartas de final. Agora, a equipe aguarda o vencedor do duelo entre Roma e Sampdoria para saber que será o próximo adversário. Do outro lado, o Sassuolo, que eliminou Citadella e Lecce nas fases anteriores, se despede da competição.

O Milan retorna aos gramados no próximo sábado, contra a Atalanta, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium. Já o Sassuolo encara a Sampdoria no domingo, pela 16ª rodada do Italiano. A partida acontece às 13h15, no Città del Tricolore.