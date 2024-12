Grêmio fecha preparação para enfrentar o Vitória; Rodrigo Ely é desfalque

Nesta terça-feira, Grêmio encerrou os treinamentos para enfrentar o Vitória, pela 37ª rodada do Brasileirão. O Imortal Tricolor não poderá contar com Rodrigo Ely, que teve lesão constatada e é desfalque para a partida no Barradão.

Rodrigo Ely sofreu uma luxação da articulação metatarso falangeana do Hálux direito durante uma disputa de bola na partida contra o Juventude, válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Desta maneira, o zagueiro não atua mais em 2024 e tem retorno previsto para o início da próxima temporada do Grêmio. O jogador está em tratamento conservador sob acompanhamento da equipe de fisioterapia e preparação física.

No campo, os atletas de linha do Grêmio realizaram um aquecimento em circuito projetado pela equipe de preparação física, com o objetivo de aprimorar mudanças de direção e arranques rápidos. Sob a supervisão do técnico Renato Portaluppi, os jogadores participaram de atividades em campo reduzido. O treino enfatizou a parte tática, a precisão nos passes e o desempenho nas funções ofensivas e defensivas.