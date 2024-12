Flaco cita ambições de Cruzeiro e Palmeiras no Brasileirão e projeta duelo: "Vai ser pegado"

Nesta quarta-feira, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Cruzeiro pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Flaco López, do Verdão, destacou confiança no Verdão e citou as ambições do time que vão para um jogo que, na visão do argentino, será "pegado".

Os comandados de Abel Ferreira ainda sonham com o título do Brasileirão. No momento, o Alviverde está na vice-liderança, com 70 pontos, três atrás do Botafogo. Do outro lado, o Cruzeiro tenta uma vaga na Libertadores. A Raposa é a nona colocada, com 49 pontos, um a menos que o Corinthians, que fecha o G8.

"Vai ser um jogo bom de assistir para os torcedores e para nós vai ser legal de jogar. Estamos preparados, mais do que nunca. Vamos dar o melhor nesses dois últimos jogos. Vai ser pegado, seguramente. Nós temos o sonho de ser campeões e eles têm essa luta pela Libertadores", disse o argentino.