Confederação Brasileira de Boxe anuncia convocação e novidades para a próxima temporada

A comissão técnica da Equipe Olímpica Permanente da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) divulgou nesta terça-feira a lista dos 26 convocados para o time, já nas categorias correspondentes para o ciclo de Los Angeles 2028. Os atletas se apresentarão em São Paulo a partir de 14 de janeiro de 2025.

"Fizemos uma convocação pensando no ciclo 2028. Vamos misturar atletas já rodados com a Equipe Olímpica com atletas novatos e outros mais jovens, entre 19 e 21 anos, tanto no masculino quanto no feminino. A união entre a juventude e a experiência vai aumentar a competitividade interna e, dessa maneira, a gente alcança um melhor nível técnico dos nossos atletas", disse Mateus Alves, head coach da Equipe Olímpica Permanente.

Confira a lista dos convocados e suas categorias: