Alex Sandro, Rossi e Léo Pereira desfalcam o Flamengo contra o Criciúma

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não serão relacionados para a viagem com dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente", diz a publicação do Flamengo em seu perfil oficial no X.

Na manhã desta terça-feira, os muros do CT Ninho do Urubu amanheceram pichados, com frases pedindo para que o Flamengo entregue o jogo ao Criciúma, rival direto do Fluminense na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Com 66 pontos em 36 jogos, o Mengão é o terceiro colocado da competição.