Liverpool é o time com maior aproveitamento das principais ligas europeias na temporada

? 12 gols... pic.twitter.com/RyYXLlL95Z

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 1, 2024

Com a vitória sobre o Manchester City, com gols de Cody Gakpo e Mohamed Salah, o Liverpool segue isolado na liderança do Campeonato Inglês, com 34 pontos, oito de vantagem sobre o vice-líder Arsenal. Já o Manchester City conheceu a quarta derrota seguida na competição e caiu para a 5ª colocação, com 23 tentos somados.

A equipe do técnico Arne Slot também está na liderança da Liga dos Campeões, com 100% de aproveitamento nas primeiras cinco rodadas da fase de liga.

O Liverpool volta a campo nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Newcastle, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, no St. James Park. Os donos da casa ocupam a 11ª posição, com 18 pontos somados.