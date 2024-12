E o novo técnico? Santos abre a semana ainda sem resposta de Luís Castro

Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

O Santos ainda não recebeu uma resposta de Luís Castro. O clube aguarda ansiosamente o retorno do treinador e vê o tempo para planejar a próxima temporada ficar cada vez mais curto.

A negociação é vista como complexa, mas o presidente Marcelo Teixeira está otimista. Recentemente, ele afirmou que tudo caminha para um "desfecho favorável".

Na última semana, o empresário de Luís Castro, Antônio Teixeira, esteve em Santos para conhecer as dependências do Peixe e entender um pouco mais do projeto.