CBAt comemora 47 anos com 21 medalhas olímpicas e sucesso de gestão

Na pista, a CBAt participou de todo o calendário internacional com suas seleções, deu ênfase a preparação olímpica e a campanha do Atletismo Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 deixou evidente o trabalho. Superou a de Tóquio na cor das medalhas e no número de finais, com 44 atletas (20 mulheres e 24 homens) em um ciclo de trabalho mais curto, de três e não quatro anos.

O balanço incluiu duas medalhas (uma de prata e uma de bronze) em seis finais, quatro semifinais, um recorde sul-americano, três recordes nacionais, quatro melhores marcas pessoais e três melhores marcas da temporada.

O atletismo conquistou a histórica medalha de prata de Caio Bonfim na marcha atlética 20 km. Alison dos Santos, o Piu, conquistou sua segunda medalha de bronze, repetindo Tóquio, nos 400 metros com barreiras, prova que vem sendo considerada excepcional nos últimos anos, com as melhores marcas de todos os tempos.

A CBAt realizou um calendário completo de competições nacionais, com destaque para os Brasileiros Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23 (em várias cidades e Estados do Brasil) e o Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo, que foi em São Paulo, em uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), muito atraente com telões de led, inovações para o público, presença da mídia, transmissão ao vivo (Time Brasil e TV Atletismo Brasil), medalha em homenagem a João do Pulo, seis índices olímpicos conquistados ou ratificados, 11 para o Mundial Sub-20 e um estabelecido, dois recordes sul-americanos, três brasileiros e cinco do Troféu.

Na outra ponta, o Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-16 (porta de entrada nas competições nacionais), evidenciou novos atletas com bons resultados e o ótimo trabalho dos Centros de Formação da CBAt, os 60 centrinhos de iniciação, descoberta e formação de talentos que levaram atletas ao pódio.