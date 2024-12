Zubeldía aponta erros do São Paulo contra o Grêmio e justifica improviso de Rafinha na esquerda

"No primeiro tempo, ficou mais claro as virtudes deles e nossos defeitos. No segundo tempo, inverteu. Às vezes acontece isso no futebol. Na outra partida que fizemos contra o Grêmio, passamos em cima no primeiro tempo e, no segundo, eles nos complicaram totalmente. Mas ganhamos o jogo. São dois bons times, a diferença é a posição na tabela. Estamos em sexto e eles estão um pouco mais atrás por toda a situação que viveram. Mas não tenho dúvidas que vários times que estão mais atrás têm boas equipes, bons elencos e bons treinadores. É um campeonato muito duro. Tivemos a virtude ou a sorte de nos posicionarmos rapidamente entre os seis primeiros. Ficamos entre os seis primeiros durante toda a temporada. Um torneio de 38 rodadas não mente", acrescentou.

Zubeldía, ainda, justificou a escolha de Rafinha para a lateral esquerda pelo segundo jogo seguido. Embora o técnico contasse com Patryck no banco de reservas, ele preferiu improvisar e justificou em entrevista coletiva.

"Patryck ficou muito tempo parado. Não pôde treinar por muito tempo. Quero que ele possa jogar como titular quando estiver bem, quando eu puder vê-lo nos treinamentos. Gostei da forma como ele entrou hoje. Era um jogo difícil, nós estávamos perdendo de 2 a 0 e, naquele lado, havia dois jogadores perigosos e mais fortes: Soteldo e Aravena. Pedi a Rafinha que jogasse nessa posição, como no jogo anterior. Não fomos bem no primeiro tempo, o rival tem suas virtudes. Nos pegou 'abertos' várias vezes, e aí não há laterais que possam frear esse um contra um dos jogadores do Grêmio. Vou colocar o Patryck quando eu ver que ele está bem, quando puder jogar. Hoje entrou melhor. Quando eu sentir que ele puder, vai jogar. Pode ser no próximo jogo, pode ser contra o Botafogo, não sei. Vai ter a oportunidade", garantiu.

O Tricolor Paulista entrou em campo já classificado à fase de grupos da Libertadores de 2025. A equipe está no sexto lugar da tabela, com 59 pontos, e não pode mais ser ultrapassada pelo Bahia, sétimo colocado. Desta maneira, o time já não reúne grandes pretensões nas últimas duas rodadas do torneio.

O próximo e penúltimo compromisso do São Paulo no Brasileirão está agendado para quarta-feira. O time enfrenta o Juventude no Morumbis, a partir das 20h, em jogo que marca a despedida do clube de sua casa neste ano.