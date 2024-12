Mayke projeta jogo contra o Cruzeiro e briga por título Brasileiro: 'Fazer de tudo'

Contratado em 2017 junto ao próprio Cruzeiro, Mayke soma 24 assistências e oito gols em 297 partidas disputadas com a camisa do Verdão. Ele também é o lateral-direito com mais vitórias em Brasileirões pelo clube paulista, com 96.

Classificação e jogos Brasileirão

Para o confronto, Abel não poderá contar com o lateral-direito Marcos Rocha, que recebeu cartão vermelho na derrota por 3 a 1 diante do Botafogo, na última terça. O lateral foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo depois de desentendimento na área com Igor Jesus.

Ele acertou a mão no rosto do atacante botafoguense e foi advertido. Primeiro, o palmeirense recebeu apenas o amarelo, mas após revisão do VAR, o árbitro voltou atrás em sua decisão e aplicou o cartão vermelho.

O Palmeiras está invicto há sete partidas contra o Cruzeiro, com cinco vitórias e dois empates. O confronto mais recente ocorreu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023, com triunfo alviverde por 2 a 0 no Allianz Parque, com gols de Flaco López e Gabriel Menino.

O embate entre Verdão e Cabuloso será realizado na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.