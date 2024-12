John supera vice com Santos e se emociona com título da Libertadores pelo Botafogo

John ainda falou sobre o duelo com o Galo e destacou a força mental do Botafogo para superar a expulsão relâmpago de Gregore. O volante recebeu o vermelho com menos de um minuto de jogo.

"Sofremos a expulsão do Gregore e procuramos ser forte mentalmente. Sabíamos que a gente ia sofrer e que seria difícil. Mas é isso, agora é desfrutar. Somos campeões. Esse grupo merece, passamos por muitas coisas esse ano. Muita gente falando,e apontando, coisas do ano passado...provamos que somos campeões. É tempo de Botafogo!", finalizou.