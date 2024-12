Autor do gol do Cruzeiro, Ramiro lamenta empate com o RB Bragantino: "sentimento de frustração"

O Cruzeiro ficou no empate com o RB Bragantino, neste domingo, em 1 a 1, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid. Autor do gol da equipe mineira, Ramiro lamentou o resultado em Bragança Paulista.

"Sentimento de frustração, acho que não tem outra palavra. Tristeza e frustração. Apesar de não termos perdido o jogo, o empate não era o que a gente queria. Sabíamos que era importantíssimo vencer. Acho que jogamos para vencer, mas o resultado não veio. Futebol é simples, é bola na rede. Não adianta jogar bem, mas não fazer o gol e ganhar o jogo. Lutamos até o fim, tentamos de todos os jeitos, cruzando, com tabela, chutando de fora. Mas é como falei, sentimento de frustração pelo empate", disse Ramiro em entrevista ao Premiere após o fim do jogo.