PSG sai na frente e cede empate diante do Nantes pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain recebeu o Nantes, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Francês. No Parque dos Príncipes, a partida terminou empatada por 1 a 1. Achraf Hakimi abriu o placar para o time da casa e Matthis Abline garantiu o empate para os visitantes.

Com o resultado, o PSG segue na liderança isolada, com 33 pontos conquistados. A equipe está invicta na competição e conheceu seu terceiro empate. Por outro lado, o Nantes vai aos 11 tentos e sobe para 16ª posição, saindo, momentaneamente, da zona de rebaixamento.

O PSG volta a campo na próxima sexta-feira, às 17 horas (de Brasília), quando visita o Auxerre, no Estádio l'Abbé-Deschamps. O Nantes recebe o Rennes no domingo, às 13 horas, no Estádio de la Beaujoire. As duas partidas são válidas pela 14ª rodada do Campeonato Francês.