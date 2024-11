Palmeiras realiza treino técnico em preparação para duelo com Cruzeiro

Sábado de atividades técnicas e táticas ? ? https://t.co/bkgqWvmRFE#AvantiPalestra pic.twitter.com/at4wHulIiI

O Palmeiras está invicto há sete partidas contra o Cruzeiro, com cinco vitórias e dois empates. O confronto mais recente ocorreu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023, com triunfo alviverde por 2 a 0 no Allianz Parque, com gols de Flaco López e Gabriel Menino.

A última derrota do Palmeiras para o rival foi na ida das semifinais da Copa do Brasil de 2018, por 1 a 0, também no Allianz Parque. A atual sequência iguala as maiores invencibilidades do clube no confronto, registradas entre 1969 e 1974, entre 1975 e 1988 e entre 2000 e 2002. Uma nova partida sem derrota isolaria a marca como a maior da história do clássico.

No Mineirão, o Palmeiras não perde para o Cruzeiro há três jogos. O retrospecto recente no estádio inclui empate em 1 a 1 pela Copa do Brasil de 2018, vitória por 2 a 0 no Brasileirão de 2019, que decretou o rebaixamento da equipe mineira, e empate em 1 a 1 pelo Brasileiro de 2023, partida que confirmou o título alviverde. O Verdão pode igualar sua maior sequência invicta como visitante no confronto, que é de quatro partidas, atingida entre 1969 e 1974 e entre 2000 e 2002.