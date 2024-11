Novo pedido de destituição de Augusto Melo é enviado à Comissão de Ética

A base do pedido do Conselho de Orientação é o artigo 106, letras "d" e "e" do estatuto do clube, que diz o seguinte:

-São motivos para requerer a destituição dos administradores (presidente da diretoria ou de seus vice-presidentes)

d - ter ele infringido, por ação ou omissão, expressa norma estatutária.

e - prática de ato de gestão irregular ou temerária.

No relatório de 26 páginas, o Cori destaca as seguintes infrações estatutárias da administração: não ter divulgado, mensalmente, demonstrações financeiras; não ter atendido a pedidos e solicitações dos órgãos fiscalizadores; não ter contado com aprovação prévia do Cori para operações de contratação acima de 10 mil salários mínimos, e nem mesmo ter procurado o órgão posteriormente; ter feito contratações de empresas de segurança e limpeza sem os processos devidos de orçamento; não ter feito revisão do orçamento no meio do ano com projeção por mais seis meses; aumento substancial da dívida e do endividamento sem apresentação detalhada dos gastos ou investimentos.

No texto, o Cori afirma que houve "sabotagem deliberada de atuação estatutária dos órgãos fiscalizadores" e aponta "graves infrações estatutárias e legais com a cristalização de condutas que configuram gestão irregular e temerária".