Luís Castro no Santos? Veja o que pensa Guilherme sobre o técnico português

Nesta semana, o empresário de Luís Castro, Antônio Teixeira, conversou com a diretoria do Santos e conheceu as dependências do clube.

"Não o conheço (Luís Castro), não trabalhei com ele. A gente sabe que ele trabalhou no Al-Nassr e no Botafogo, mas não o conheço muito. A galera creio que fala bem dele, mas eu não conheço, então não sei. Se for ele o melhor paro o Santos, que seja ele. Se for um outro nome, torço para que Santos faça a melhor escolha", finalizou Guilherme.

O Peixe está sem técnico após a demissão de Fábio Carille. Mesmo com o acesso e título da Série B do Campeonato Brasileiro, ele sofria forte pressão por parte dos torcedores.

Em 2025, o Alvinegro Praiano irá disputar Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.