Liderado por Jair, Santos vê joias se valorizam na Série B do Brasileirão

Uma das grandes promessas do Santos, Jair encerrou a temporada em alta no mercado. O zagueiro foi o jogador com a maior valorização da Série B do Campeonato Brasileiro, segundo dados do Transfermarkt.

Atualmente, o Menino da Vila está avaliado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,8 milhões de reais na cotação atual), um acréscimo de 4,8 milhões de euros (R$ 30,5 mi).

Jair ganhou destaque no Peixe nesta temporada. O zagueiro assumiu a titularidade após a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, em julho. Ao todo, o defensor disputou 23 jogos em 2024, sendo 19 deles como titular.