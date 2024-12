Bragantino x Cruzeiro: prováveis escalações e onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

Um confronto entre times pressionados. Assim é o duelo entre Bragantino e Cruzeiro, que se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Goleado pelo Internacional por 4 a 1 no fim de semana passado, no Rio Grande do Sul, o Bragantino não ganha há 11 partidas e, com 37 pontos, tenta sair da zona de rebaixamento. A Raposa, com 48 pontos, quer uma vaga na próxima Copa Libertadores. Mas a perda do título da Copa Sul-Americana para o Racing e o empate por 1 a 1 com o Grêmio no meio de semana tiraram a paciência dos torcedores, que cobraram os atletas e principalmente o técnico Fernando Diniz.