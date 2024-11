Pioneiro no Corinthians, Disque-Marcelinho abriu chance de ídolo jogar no São Paulo; relembre

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, lançou oficialmente na última quarta-feira o projeto de quitação da Neo Química Arena, com a disponibilização de um Pix para torcedores ajudarem o clube a liquidar a incômoda dívida de R$ 710 milhões com a Caixa Econômica Federal. Mas essa não foi a primeira vez que a torcida do Timão se mobilizou para ajudar o clube fora das quatro linhas.

O movimento de torcedores para quitar a Arena remete ao corintiano o ano de 1998, quando Marcelinho Carioca retornou ao clube após passagem de brilho entre 1994 e 1997, mas correu o risco de defender o rival São Paulo. Nesse meio-tempo, o ex-jogador decepcionou no Valencia, da Espanha, pelo qual disputou seis jogos e não anotou nenhum gol.

A contratação de Marcelinho por parte do Corinthians passou longe de ser do jeito tradicional, com negociação entre dois clubes ou diretamente com o atleta. Em janeiro de 1998, o retorno do ex-meia foi financiado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que topou desembolsar US$ 7 milhões para tirar Marcelinho da Espanha.