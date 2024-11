Minas sofre, mas vence o Fluminense pela Superliga feminina

O Gerdau Minas teve muito trabalho para superar o Fluminense em confronto pela Superliga feminina de vôlei. O jogo disputado nesta quinta-feira no Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro, terminou em 3 sets a 2, parciais de 21-25, 25-23, 18-25, 25-23 e 15-10.

A oposta Kisy brilhou com a camisa do Minas e marcou 34 pontos. Ela ganhou o troféu VivaVôlei como a melhor em quadra. Do lado do Fluminense, Ariane também teve boa produção ofensiva, marcando 29 pontos.

O Minas é o segundo colocado da classificação da Superliga feminina, com 7 vitórias e 1 derrota. O Fluminense ocupa a sexta posição, com 3 triunfos em 7 partidas.