Milito destaca confiança e cita estratégias do Atlético-MG para a final da Libertadores

"Temos que ter inteligência, controle emocional. Sabemos da importância do jogo, é indispensável e necessário entender que temos que jogar como sabemos", concluiu.

O técnico também falou sobre os diferentes estilos de jogo que o Atlético está preparado para adotar durante o duelo.

"Estamos preparados para disputar uma partida de final pressionando muito o Botafogo no início. Mas também estamos preparados para adotar uma posição de mais controle posicional, tirar espaços, se for necessário. A equipe entende perfeitamente quando tem que pressionar, jogar na metade do campo, ou quando precisa tirar espaços atrás, retroceder e estar junta. Fizemos isso durante toda a Copa do Brasil, Libertadores, e muitas partidas do Campeonato Brasileiro. Na Copa Libertadores com muito mais acerto, na Copa do Brasil também, no Brasileiro com mais irregularidades. A equipe tem claro o plano de jogo. Trabalhamos isso e estamos preparados para esse tipo de partida, tanto pressionar o rival no seu campo, como adaptar uma posição de espera, se defendendo mais", afirmou.