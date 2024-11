Endrick pode aparecer entre os titulares pelo Real Madrid contra o Getafe

?? ¡#Madridistas, así se presenta nuestro mes de diciembre! @VisitDubai | #VisitDubai pic.twitter.com/zGXhquBkCM

No momento, o setor de ataque do Real Madrid conta com Kylian Mbappé, Arda Guler e Brahim Díaz, além de Endrick, único centroavante de origem do elenco. Os três primeiros iniciaram diante dos Reds, mas pouco fizeram e o meia turco foi substituído no início do segundo tempo. Dessa forma, Ancelloti pode experimentar um novo esquema, com o brasileiro entre os onze iniciais.

Vinicius Júnior se recupera de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e deve ficar fora dos gramados por um mês. Enquanto Rodrygo está tratando uma contusão no músculo reto abdominal da perna esquerda e a expectativa é que retorne em breve.

Além dos atacantes, o Real Madrid conta com outros cinco atletas lesionados: o lateral direito Dani Carvajal, os zagueiros David Alaba e Éder Militão, o volante Aurélien Tchouaméni e o meio-campista Eduardo Camavinga, totalizando sete desfalques.