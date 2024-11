Craque do Real Madrid, Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador de novembro no Campeonato Espanhol

? @ViniJr ?



Esse foi o primeiro mês em que um jogador do Real Madrid venceu o prêmio de melhor do mês na temporada, depois de o Barcelona levar a melhor nos meses de agosto, setembro e outubro, com Raphinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski, respectivamente.

Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem 30 pontos, quatro atrás do Barcelona, que tem um jogo a mais. A equipe do técnico Carlo Ancelotti volta a campo neste domingo, às 12h15 (de Brasília), quando recebe o Getafe, pela 15ª rodada da competição, no Santiago Bernabéu. Os visitantes ocupam a 15ª posição, com 13 tentos.