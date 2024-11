Arena BRB Nilson Nelson ganha megaestrutura para receber o ITF Beach Tennis Finals em Brasília

Para atender ao público, o Boulevard Monumental, de 1.200 m², contará com praça de alimentação, estandes de lojas com novidades do mercado, ativações, palco para meet and greet com os atletas, entre outras atrações.

"É uma estrutura de ponta que vai agradar e surpreender a todos que passarem pelo evento nesses próximos dias", avalia o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Em quadra, oito duplas masculinas e oito femininas, formadas por atletas do Brasil, Itália, França, Espanha, Venezuela e Rússia, irão brigar pelo inédito título da competição e disputar uma premiação recorde de mais de US$ 100 mil, a maior da modalidade até aqui. A organização do torneio também oferece aos atletas auxílio de passagem de US$ 300, hospedagem, alimentação e transfer.

Ao todo, mais de 120 pessoas diretas e cerca de 350 indiretas trabalham na produção do evento. Durante os cinco dias de competição, serão usadas 500 bolas, mais de 5.000 garrafas de água e 2.500 isotônicos.

Confira as duplas classificadas para o ITF Beach Tennis Finals:

Masculino