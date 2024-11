Manchester United vence a primeira com Ruben Amorim contra Bodo/Glimt e se aproxima do G8 da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Manchester United venceu o Bodo/Glimt por 3 a 2, em Old Trafford, pela quinta rodada da Liga Europa. O triunfo dos ingleses, que contou com duas viradas, foi o primeiro com o técnico Ruben Amorim. Garnacho e Hojlund (2) marcaram para os Red Devils, enquanto Evjen e Zinckemagel fizeram para os visitantes.

Com a vitória, o United pula para 12º lugar, chegando aos nove pontos, apenas um de distância para o Lyon, oitavo colocado e primeiro time na zona direta de classificação para as oitavas. O Bodo/Glimt, por sua vez, cai para 17º, ficando com sete pontos.

O United volta a campo pelo Campeonato Inglês, quando enfrenta o Everton, no domingo, às 10h30 (de Brasília), em Old Trafford. Já o Bodo/Glimt recebe o Lillestrom, também no domingo, às 13h, tentando garantir o título na última rodada do Campeonato Norueguês.