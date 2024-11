Hugo Parisi é eleito presidente da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais por aclamação

A Assembleia Geral também definiu que Adriano de Souza, do Time Rio 21, é o mais novo membro do Conselho de Administração. Assim como na eleição para presidente, houve candidatura única e, após aprovação do colégio eleitoral, Adriano acabou eleito por aclamação.

Devido à ausência de candidatos para ocupar as demais cadeiras do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, a Saltos Brasil fará nova convocação para definir os componentes de seus colegiados.

Currículo de Hugo Parisi

Atleta olímpico em quatro edições dos Jogos (Atenas 2004 a Rio 2016) e pan-americano em três oportunidades (Rio 2007 a Toronto 2015), Hugo Parisi é um dos principais nomes da história dos saltos ornamentais do Brasil. Após iniciar sua carreira em 1999, representando a Associação Brasiliense de Saltos Ornamentais (ABRASSO), Parisi passou por Vasco da Gama, Fluminense e APOE, antes de retornar à capital federal em 2007, quando passou a defender o Mackenzie. Foi vice-campeão mundial júnior na Alemanha, em 2002.

Formado em Publicidade e Propaganda, Parisi é atualmente diretor-executivo da Saltos Brasil, presidente do clube Instituto Pro Brasil e membro da Comissão de Atletas da CBDA.

Currículo de Verônica Dunker