De volta à Série A, Sport se consolida como maior clube do Nordeste nas redes sociais

Entre as equipes da Série B, o Sport se destacou no Threads, nova rede lançada após o recente bloqueio do X (antigo Twitter) no Brasil. Com o retorno do X após o período fora do ar, o clube nordestino obteve mais um canal de comunicação com sua torcida. Atualmente, o Leão possui mais de 224 mil seguidores na plataforma, ficando atrás apenas do Santos.

"Nosso trabalho nas redes sociais cresceu exponencialmente, comprovando o esforço da nossa equipe de marketing e comunicação. Por ser o clube do Nordeste com mais seguidores no X, o bloqueio da rede foi prejudicial em todos os sentidos, especialmente na parte comercial e no engajamento direto com nossos torcedores. Porém, nos deu a chance de começar do zero em uma nova plataforma, como o Threads, e já colhemos bons frutos", analisa Lucas Liausu, vice-presidente de Comunicação do Leão.

Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, o retorno do X trouxe uma questão estratégica para os clubes em relação ao uso do Threads.