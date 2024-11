Autor de gol em derrota contra o Botafogo, Richard Ríos completa 100 jogos pelo Palmeiras

Na última rodada do @Brasileirao, Richard Ríos completou 100 jogos pelo #MaiorCampeãoDoBrasil e se tornou o 13º atleta do atual elenco a atingir a marca ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/FOpMW7O4li

? SE Palmeiras (@Palmeiras) November 28, 2024

Richard Ríos chegou ao Palmeiras em 2023. Ele foi contratado após se destacar pelo Guarani durante campanha do Bugre no Campeonato Paulista daquele ano. O colombiano logo conquistou a confiança do técnico Abel Ferreira e conseguiu espaço no time titular, terminando a temporada como uma das peças importantes do time que conquistou o Campeonato Brasileiro.

No ano de sua estreia no Verdão, Ríos disputou 53 jogos, marcou três gols e deu uma assistência. Já em 2024, esteve em campo em 47 compromissos do Palmeiras, com quatro bolas na rede e um passe para gol. Nesta temporada, o atleta faturou seu segundo título pela equipe: o Campeonato Paulista.

Seu desempenho no Verdão rendeu a Ríos convocações para a seleção colombiana. O atleta, inclusive, foi um dos destaques da Colômbia, que foi semifinalista da Copa América. Na decisão, os colombianos perderam para a Argentina.

Ríos está à disposição do técnico Abel Ferreira para o próximo compromisso do Palmeiras, que acontece na próxima quarta-feira, pela 37ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).