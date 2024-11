Zaga ideal? André Ramalho e Gustavo Henrique crescem de rendimento e ganham sequência no Corinthians

Além do eficiente desempenho ofensivo, uma marca do bom momento do Corinthians nesta reta final de temporada é a sequência de André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga. A dupla atuou desde o início nas vitórias contra Cruzeiro e Vasco, na Neo Química Arena.

Gustavo vem de uma sequência de quatro jogos como titular, ganhando de vez a confiança do técnico Ramón Díaz. Já Ramalho teve sua sequência interrompida devido a uma lesão na coxa no clássico contra o Palmeiras, tendo retornado diante do Cruzeiro.

Ramón já fez diversas mudanças na defesa corintiana desde que chegou ao clube, em julho. O treinador mexeu na formação do Corinthians, tendo começado sua trajetória com esquema de três zagueiros, e deu chances para outros atletas, como Félix Torres e Cacá, nomes frequentes na rotação da equipe.