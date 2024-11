Veja matemática do Corinthians para se classificar à Copa Libertadores

Com seis vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians alimenta a expectativa de disputar a Copa Libertadores de 2025. O time se livrou de qualquer chance de queda para a segunda divisão, e agora foca seus esforços para ter um calendário cheio na próxima temporada, também com a disputa da Copa do Brasil.

O Corinthians se encontra na nona posição do Brasileiro, com 47 pontos, mesma pontuação que o Bahia (oitavo) e Cruzeiro (sétimo). O clube mineiro, vale lembrar, tem um jogo a menos por ter disputado a decisão da Copa Sul-Americana contra o Racing.

Neste momento, os sete primeiros colocados do Campeonato Brasileiro garantem vaga para a Libertadores, sendo que o sexto e o sétimo disputam as fases preliminares da competição. O G7 foi aberto com o título da Copa do Brasil do Flamengo, que está em quinto no Brasileirão.