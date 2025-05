Vitória recebe o Defensa y Justicia-ARG para seguir vivo na Sul-Americana

O Vitória recebe o Defensa y Justicia no Barradão, em duelo direto entre os dois lanternas do Grupo B da Copa Sul-Americana. Com apenas dois pontos cada, brasileiros e argentinos precisam vencer para manter viva a esperança de classificação. O time baiano, que não vence há quatro jogos, vem de derrota para o Ceará no Brasileirão e busca reação sob pressão.

Já o Defensa vive um jejum de dez partidas sem vencer, acumulando três derrotas seguidas. O empate por 0 a 0 no primeiro turno mantém tudo em aberto.

No Grupo A, o líder Guaraní enfrenta o Nacional Potosí, fora de casa, enquanto o Boston River encara o tradicional Independiente. Os paraguaios tentam manter a ponta, enquanto o multicampeão argentino luta para deixar a lanterna e não se complicar de vez na competição.