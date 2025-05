São Paulo vai a Lima para tentar manter série invicta na Libertadores e reencontrar vitória

Antes disso, os peruanos vinham de uma série de três vitórias, sobre Talleres (3 a 2), pela Libertadores) e Los Chankas e Deportivo Garcilas (ambas por 1 a 0) pela liga nacional.

Barcos e Guerrero, responsáveis por metade dos 26 gols do Alianza Lima na temporada, estão relacionados. A dupla, que não joga junto, tem histórico positivo contra o São Paulo quando atuava no Brasil.

Os autores dos gols no empate do primeiro encontro também estarão à disposição do técnico Néstor Gorosito. Kevin Quevedo é vice-artilheiro do time, com cinco gols, um a menos que Guerrero. Já Eryc Castillo vem em terceiro, com quatro.

O uruguaio Pablo Cepellini continua suspenso pela Conmebol. Em abril, o meia recebeu gancho de quatro meses por descumprir o artigo 15.1 do código disciplinar da entidade. O item versa sobre atos contra dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas por motivos de cor da pele, raça, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual.

FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA X SÃO PAULO