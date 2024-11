São Paulo tem aproveitamento recente ruim contra o Grêmio fora de casa; veja

A única vitória do São Paulo durante o recorte de oito jogos aconteceu em fevereiro de 2021, pela 36ª rodada do Brasileirão de 2020 que foi afetado pela pandemia do coronavírus. Diego Souza inaugurou o marcador para os mandantes na Arena do Grêmio, porém Tchê Tchê e Luciano conduziram o time paulista para a virada.

Situação das equipes

No último sábado, após o empatar em 2 a 2 com o Atlético-MG, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo garantiu vaga na fase preliminar da Libertadores. Os paulistas ocupam, atualmente, a sexta posição, com 59 pontos e sonham com a vaga direta para a competição mais importante do continente.