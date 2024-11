De volta à elite, Santos vê cenário diferente no mercado e espera mais facilidade para contratar

Marcelo Teixeira caminha para a sua segunda temporada na presidência do Santos. No final de 2023, ele foi eleito com a missão de reformular o elenco para a disputa para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um ano depois, o mandatário tenta montar um time mais competitivo para retornar em grande estilo à elite.

Desta vez, contudo, o cartola acredita que a tarefa será um pouco mais simples. Na sua visão, o mercado mudou e os jogadores estão mais interessados em ouvir as propostas do Peixe.

"Em 2023/24, eu mesmo ligava para os profissionais. Eles diziam que me conheciam, tinham respeito, mas que não viriam. Agora, mudou um pouco. O cenário está diferente. Você vai, liga e já tem um diálogo. É o Santos, mais uma vez, no mercado", disse.