Corinthians anuncia venda de ingressos para último jogo na Neo Química Arena em 2024

VENDA DE INGRESSOS

A abertura das vendas será iniciada às 15h desta quarta-feira, para não pagantes e PCDs (pessoas com deficiência).

Depois, às 11h da quinta-feira, os membros do plano Minha Cadeira poderão assegurar seus lugares. Às 13h, os adimplentes com mais de 80 pontos poderão comprar suas entradas. Às 15h, será a vez das contas com 60 pontos. Às 17h a venda será aberta aos membros com 40 pontos e às 19h para os usuários com mais de 20 pontos.

Apenas às 11h da sexta-feira, todos os demais adimplentes do Fiel Torcedor poderão comprar suas entradas.