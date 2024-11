Chance de título do Palmeiras despenca após revés para o Botafogo, que vira favorito; veja probabilidades

O Colorado detém ínfimos 0.76% de chances de conquistar a taça, enquanto o Leão do Pici possui menos ainda: 0.14.

Com a vitória, o Botafogo recuperou a liderança do Brasileirão e soma 73 pontos, três a mais que o Palmeiras, que é o segundo colocado. O Inter é o terceiro, com 65, mesma pontuação do Fortaleza, em quarto lugar. Ambos, porém, tem um jogo a menos.

Restam duas rodadas para o término da Série A do Brasileiro. Na próxima, o Verdão visita o Cruzeiro, no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira. Já o Botafogo tem confronto direto com o Inter, no Beira-Rio, na mesma data e horário da partida do Alviverde.