Zubeldía espera contar com retornos na lateral esquerda do São Paulo para duelo contra o Grêmio

Apesar de não ser um lateral esquerdo de origem, o zagueiro Sabino foi testado na posição recentemente e agradou Zubeldía. Ele foi escalado no setor pela primeira vez na vitória diante do Athletico-PR, por 2 a 1. Depois, o técnico argentino voltou a escalar o defensor como lateral no empate em 1 a 1 com o RB Bragantino.

Sem os dois jogadores contra o Atlético-MG, Zubeldía optou por escalar o lateral direito Rafinha, improvisado, no lado esquerdo do campo. O argentino também tinha como opção o jovem Patryck, que se recuperou de lesão recentemente e entrou no decorrer da partida. Jamal Lewis, outra opção do setor, segue se recuperando de um trauma no tornozelo esquerdo.

O São Paulo enfrenta o Grêmio no próximo domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O duelo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para às 16h (de Brasília).