Ponte Preta anuncia contratação de Alberto Valentim para 2025

A Ponte Preta anunciou, nesta terça-feira, a contratação do treinador Alberto Valentim para 2025. O comandante assinou por uma temporada e ajudará a equipe na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O último trabalho de Alberto Valentim foi com o Ituano. No entanto, a equipe de Itu acabou sendo rebaixada no Campeonato Paulista e na Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 34 jogos, com nove vitórias, quatro empates e 21 derrotas, resultando em um aproveitamento de apenas 30%.

O treinador de 49 anos tem três títulos na carreira. Conquistou o Campeonato Carioca em 2018, com o Botafogo, o Campeonato Mato-Grossense em 2021, com o Cuiabá, e a Copa Sul-Americana também em 2021, com o Athletico-PR. Alberto Valentim ainda tem passagens por Palmeiras, Vasco, Avaí, Atlético-GO e CSA.