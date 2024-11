Neymar e Ricardo Oliveira postam foto juntos, e Santos enaltece: "230 gols"

Foto: Reprodução

O registro também rendeu um comentário do Santos. O clube postou a foto dos dois e escreveu: "230 gols com o Manto Sagrado passando pelo seu feed".

Neymar e Ricardo Oliveira nunca jogaram juntos pelo Peixe. Os atacantes só dividiram os gramados em duas oportunidades, mas pela Seleção Brasileira.

Ambos se tornaram ídolos do Alvinegro Praiano. Neymar soma 225 partidas e 136 bolas na rede. Ricardo Oliveira, por sua vez, marcou 92 gols em 173 compromissos.

O Santos, aliás, sonha em repatriar Neymar em 2025. O atacante está com o futuro indefinido no Al-Hilal. Assim, o Peixe está conversando com o craque e seu estafe para viabilizar o retorno antes da Copa do Mudo de 2026.