Miguel Angelo da Luz lança livro em São Paulo e sonha em entrar para o hall da fama do basquete

Nesta terça-feira, Luciano Maluly, Marcelo Cardoso e Miguel Angelo da Luz lançaram o livro "Não é só sorte - Miguel Angelo da Luz e o melhor basquete feminino do mundo" em São Paulo.

A Gazeta Esportiva marcou presença no evento, realizado no Centro de Pesquisa e Formação (CPF) do Sesc, em São Paulo. À reportagem, Miguel Angelo da Luz falou sobre o livro e revelou a sua ambição de estar no hall da fama do basquete.

"Tudo o que me perguntaram eu respondi. O livro está completo. O que me falta é estar no hall da fama do basquete. Até o Brasil conquistar no Mundial, apenas EUA e União Soviética tinham sido campeões. A nossa conquista serviu até para a criação da WNBA. Acredito que eu mereça essa homenagem", relatou.