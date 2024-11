Entenda como Corinthians adquiriu Hugo Souza após impasse com Flamengo

"Hoje chegamos ao fim de uma negociação muito importante para nós, já tínhamos garantido para a torcida que estava tudo certo, mas agora podemos deixar bem claro que o Hugo é goleiro do Corinthians. Agradeço o empenho de toda minha diretoria para concluir esse contrato e também aos nossos parceiros, como a Esportes da Sorte, que embarcaram nessa. Estamos deixando a marca Corinthians mais valiosa e parcerias como essas são as que mostram a valorização disso. Agora nossa torcida pode ficar tranquila", disse Augusto Melo, presidente do Corinthians.

O goleiro vai assinar um contrato de quatro anos com o Corinthians, que adquiriu 50% dos direitos de Hugo, enquanto o Rubro-Negro manteve 40%, e 10% ficaram com o próprio jogador. O clube pagou 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) à vista ao Flamengo.

O Corinthians tinha até o dia 30 de novembro (sábado) para chegar a um acordo com o Flamengo e exercer sua prioridade de compra. Agora, o clube espera resolver a situação do transfer ban envolvendo o zagueiro Balbuena para registrar o novo contrato do arqueiro em janeiro.

Hugo Souza é um dos principais destaques do time do Corinthians. O goleiro caiu nas graças da Fiel Torcida com suas defesas decisivas e a forte identificação criada com o clube em pouco tempo.

Neste temporada, Hugo Souza acumula 31 jogos disputados pelo Corinthians, todos como titular.