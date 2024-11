Antes da final da Libertadores, reservas do Atlético-MG perdem do Juventude pelo Brasileiro

Nesta terça-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebeu o Juventude na Arena Independência e perdeu por 3 a 2. Os gols dos visitantes foram marcado por Lucas Barbosa, Gilberto e Erick, enquanto Alisson e Vargas diminuíram.

Com o resultado negativo, o Galo, que fez seu último jogo antes da final contra o Botafogo, emendou a décima partida sem vitória, incluindo Copa do Brasil e Libertadores, e ficou estacionado com os mesmos 44 pontos, na décima colocação. Do outro lado, o Juventude se distanciou do Z4 e alcançou 42 pontos, agora em 13°.

O Atlético-MG retorna aos gramados neste sábado, para a grande decisão contra o Botafogo, pela Copa Libertadores. A bola rola no sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina. Do outro lado, o Juventude duela diante do São Paulo na próxima quarta-feira. A partida, válida pela 36ª rodada do Brasileirão. acontece às 20h, no Morumbis.