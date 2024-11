Al-Hilal empata com Al-Sadd e se classifica para as oitavas de final da Champions Asiática

O Al-Hilal empatou com o Al-Sadd por 1 a 1, pela quinta rodada da Champions League Asiática, nesta terça-feira, no Estádio Jassim Bin Hamad. O gol do time visitante foi marcado por Al-Bulaihi e Paulo Otávio empatou.

Com o resultado, a equipe saudita se classificou para as oitavas de final com três rodadas de antecedência. Já o Al-Sadd figura na quinta colocação, com nove pontos ganhos.

O Al-Hilal volta a campo no próximo sábado, contra o Al-Shabab, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. A bola rola às 14h (de Brasília), no Al-Shabab Club Stadium. Por sua vez, o Al-Shabab encara o Al-Nassr, pela Champions Asiática, no Al-Awwal Park, às 15h, na próxima segunda-feira.