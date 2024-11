Ríos vê Palmeiras acostumado a "jogos grandes" e projeta duelo contra o Botafogo: "Vamos dar a vida"

"Estamos preparados para esse tipo de jogo. Como eu falei, nossa torcida sempre nos motiva cada vez mais. Quero convidar todo mundo para apoiar desde o primeiro até o último minuto. Vamos entrar em campo para dar a nossa vida, deixar tudo em campo e sair com a vitória", seguiu.

Ríos foi contratado em 2023 após ser destaque no Guarani durante a disputa do Campeonato Paulista. O atleta não demorou muito para se firmar no time e se tornar um dos titulares do técnico Abel Ferreira. Em 2024, o meio-campista disputou 46 partidas e marcou três gols.

O Verdão assumiu a liderança do Brasileirão na última rodada, pela primeira vez na temporada. Para isso, o Palmeiras venceu seu jogo contra o Atlético-GO e contou com tropeço do Botafogo, que empatou com o Vitória, no Nilton Santos.

Veja mais: Palmeiras irá montar telão atrás de palco para jogo contra o Botafogo; veja detalhes