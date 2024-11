Palmeiras x Botafogo: informações e prováveis escalações do jogo da 36ª rodada do Brasileirão

O técnico Abel Ferreira terá o retorno do zagueiro Murilo, que foi desfalque no duelo contra o Atlético-GO por dores na coxa. O atleta vem treinando normalmente desde a reapresentação do time. As únicas baixas ficam por conta do atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e do lateral-esquerdo Piquerez (transição física).

Enquanto do lado do Botafogo, o técnico Artur Jorge tem os retorno do atacante Luiz Henrique e do zagueiro Alexander Barboza, que cumpriram suspensão na última rodada. Por outro lado, tem o desfalque de Tiquinho Soares, expulso contra o Vitória.

De um lado, o Palmeiras vem de três vitórias consecutivas (Grêmio, Bahia e Atlético-GO), enquanto o Botafogo soma três empates nos últimos três jogos (Cuiabá, Atlético-MG e Vitória). Esse será o último jogo do time alvinegro antes da final da Libertadores, que acontece no sábado, contra o Atlético-MG.